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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية لـ"حديث القاهرة": سنتأثر اقتصاديا من حرب غزة

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن حرب غزة الدائرة الآن لها تأثيرات اقتصادية كبيرة، مشددًا على أن مصر ستتأثر بشكل كبير بما يجرى في غزة من استمرار الحرب.

وأوضح "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر في موجة من المؤثرات السلبية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في مشروعات وبنية أساسية ويعوض الخسائر في العديد من المناحي لخدمة المواطن أو لجذب المواطنين، مشددًا على أنه كان هناك رهان على أن التنمية السريعة ستحدث طفرة في الاقتصاد والاستثمار.

وأشار إلى أن "كوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية كان لها تاثير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن 22 مليار خرجوا من احتياطي مصر مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، منوهًا بأن واجهنا مخاطر خروج الأموال الساخنة.

وعلق على تخفيض تصنيف الائتماني لمصر، تتم من خلال وكالات عالمية ويحدد الجدارة الائتمانية للدولة وقدرته على سداد إلتزامتها المالية، مشددًا على أن التصنيف الائتماني "c" تشهدها مصر لأول مرة منذ فترة طويلة، والوصول لهذا التصنيف به جانب إيجابي ايضًا وليس سلبي بأكمله، كما ان أصعب سنوات مصر كان في العامين الحاليين، حيث إن هناك استحقاقات عديدة على مصر سدادها خلال الفترة المقبلة.

حرب غزة الرئيس السيسي التنمية السريعة الإقتصاد المصرى الحرب الروسية الأوكرانية

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