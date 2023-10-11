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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن زيارة بلينكن إلى إسرائيل والأردن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الاحتلال الإسرائيلي والأردن في الفترة 11-13 أكتوبر وسيلتقي بكبار المسؤولين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، بلينكن سيبحث في إسرائيل الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها، كما سيشدد على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. 

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سأزور إسرائيل اليوم وأناقش الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها والتأكيد على دعم الولايات المتحدة له".

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي اليوم، على دعمه المستمر لـ إسرائيل في حربها مع فلسطين ووقوف الولايات المتحدة معها جنبا الي جنب.

وقال بايدن في تصريحات له منذ قليل: "نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل وسنقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها".

وأضاف بايدن: أخبرت نتنياهو أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما، وسنساعد إسرائيل في تعزيز قدرات القبة الحديدية.

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