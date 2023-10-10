الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدي إلى إبادة 22 عائلة فلسطينية وتشريد أكثر من 140 ألف شخص.

وأوضحت وزارة الصحة، أن “260 طفلا و230 امرأة من بين وفيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 900 شهيد و4500 مصاب.

كما أكدت وزارة الصحة، استشهاد 8 صحفيين وإصابة 6 من أفراد الطواقم الطبية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي.