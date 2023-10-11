لبيك اللهم لبيك.. عمرو السولية يشارك صورا له أثناء أدائه للعمرة

شارك عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر السولية بملابس الإحرام في أثناء أدائه للعمرة، وتفاعل معه متابعيه خلال التعليقات.

وخضع عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الثنائي يواصل تدريباته التأهيلية بشكل منفرد، وهناك تقدم كبير في تنفيذ البرنامج التدريبي لهما.

ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية.