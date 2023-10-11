أخبار السيارات| بتصميم مختلف كليا.. لقطات تجسسية للجيل التالي من شيفروليه كورفيت ZR1.. اليابان تكبد شركة "نيسان" انخفاضا في مبيعاتها يصل لـ30%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بتصميم مختلف كليا.. لقطات تجسسية للجيل التالي من شيفروليه كورفيت ZR1
شوهدت عدة نماذج أولية من شيفروليه كورفيت طراز طراز ZR1 الجيل التالي، في مواقع مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن تنتقل باختباراتها إلى القارة الأوروبية، حيث تم مؤخرًا اختبار نموذجين أوليين مختلفين على حلبة نوربورجرينج بألمانيا.
اليابان تكبد شركة "نيسان" انخفاضا في مبيعاتها يصل لـ 30%
أثرت قرارات اليابان المترددة تجاه تبني منظومة التحول للسيارات الكهربائية على صانع السيارات الياباني الأشهر "نيسان"، إذ تراجعت مبيعاتها بنسب مئوية كبيرة، بعد فشلها في مواكبة العلامات التجارية المنافية أمثال "تسلا" و "فورد" و "فولكس فاجن" وغيرها من الشركات التي قطعت بالفعل أشواطًا كبيرة في هذا المضمار.
الأسرع في العالم.. لوسيد تبدأ تسليم Air Sapphire لعملائها
تبدأ شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية في عمليات تسليم طرازها الجديد "لوسيد إير زفير" Lucid Air Sapphire في نهاية هذا الأسبوع، وهي سيارة سيدان رياضية بقوة تزيد عن 1200 حصان، من المقرر أن تتنافس بقوة مع طراز تسلا إس بليد إذ تأتي بمواصفات فائقة.
نيسان تكشف عن المفهوم الثاني لـ Hyper Adventure للطرق الوعرة
كشفت شركة نيسان ، النقاب عن مفهوم Hyper الثاني، وهي مركبة للطرق الوعرة تستهدف محبي المغامرة المهتمين بسلامة البيئة.
لبناء منصات كهربائية.. الحكومة البريطانية تدعم أستون مارتن بـ 11 مليون دولار
منحت الحكومة البريطانية ممثلة في "مركز الدفع المتقدم" شركة أستون مارتن جائزة تقدر بـ 9 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 11 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتطوير منصة الشركة المستقبلية لبناء بطارياتها الكهربائية.
4 أضعاف.. ستيلانتس تحقق أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الهايبرد
أعلنت شركة ستيلانتس Stellantis متعددة الجنسيات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من 2023 وجاء في التقرير أن المبيعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 380.563 مركبة وهو أقل بنسبة 1% عن العام الماضي. وبالمثل، فإن النتيجة السنوية حتى تاريخه البالغة 1,183,538 هي أيضًا أقل بنسبة 1% على أساس سنوي.