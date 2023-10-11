عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بتصميم مختلف كليا.. لقطات تجسسية للجيل التالي من شيفروليه كورفيت ZR1.. اليابان تكبد شركة "نيسان" انخفاضا في مبيعاتها يصل لـ30%

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بتصميم مختلف كليا.. لقطات تجسسية للجيل التالي من شيفروليه كورفيت ZR1

شوهدت عدة نماذج أولية من  شيفروليه  كورفيت طراز طراز ZR1 الجيل التالي، في مواقع مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن تنتقل باختباراتها إلى القارة الأوروبية، حيث تم مؤخرًا اختبار نموذجين أوليين مختلفين على حلبة نوربورجرينج بألمانيا.

 

اليابان تكبد شركة "نيسان" انخفاضا في مبيعاتها يصل لـ 30%

أثرت قرارات اليابان المترددة تجاه تبني منظومة التحول للسيارات الكهربائية على صانع السيارات الياباني الأشهر "نيسان"، إذ تراجعت مبيعاتها بنسب مئوية كبيرة، بعد فشلها في مواكبة العلامات التجارية المنافية أمثال "تسلا" و "فورد" و "فولكس فاجن" وغيرها من الشركات التي قطعت بالفعل أشواطًا كبيرة في هذا المضمار.

 

 

الأسرع في العالم.. لوسيد تبدأ تسليم Air Sapphire لعملائها

تبدأ شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية في عمليات تسليم طرازها الجديد "لوسيد إير زفير" Lucid Air Sapphire في نهاية هذا الأسبوع، وهي سيارة سيدان رياضية بقوة تزيد عن 1200 حصان، من المقرر أن تتنافس بقوة مع طراز  تسلا  إس بليد إذ تأتي بمواصفات فائقة.

 

نيسان تكشف عن المفهوم الثاني لـ Hyper Adventure للطرق الوعرة

كشفت شركة نيسان  ، النقاب عن مفهوم Hyper الثاني، وهي مركبة للطرق الوعرة تستهدف محبي المغامرة المهتمين بسلامة البيئة. 

 

لبناء منصات كهربائية.. الحكومة البريطانية تدعم أستون مارتن بـ 11 مليون دولار

منحت الحكومة البريطانية ممثلة في "مركز الدفع المتقدم" شركة  أستون مارتن  جائزة تقدر بـ 9 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 11 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتطوير منصة الشركة المستقبلية لبناء بطارياتها الكهربائية.

 

4 أضعاف.. ستيلانتس تحقق أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الهايبرد

أعلنت شركة  ستيلانتس  Stellantis  متعددة الجنسيات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من 2023 وجاء في التقرير أن المبيعات داخل  الولايات المتحدة الأمريكية  وصلت 380.563 مركبة وهو أقل بنسبة 1% عن العام الماضي. وبالمثل، فإن النتيجة السنوية حتى تاريخه البالغة 1,183,538 هي أيضًا أقل بنسبة 1% على أساس سنوي.

 

 

شيفروليه كورفيت نيسان لوسيد الحكومة البريطانية استون مارتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف مفاجآت للمواطنين حول حالة الطقس

أمطار خفيفة ورياح .. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في مصر

ارزقهم الصمود .. دعاء علي جمعة لأهل فلسطين

بايدن يعلن ثبات دعم بلاده لإسرائيل

مسيرة من لبنان تضرب مفاعل ديمونة النووي بإسرائيل

كيف تعلم أن الله راض عنك؟ الجندي: هؤلاء الناس يرضى الخالق عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ