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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اليابان تكبد شركة "نيسان" انخفاضا في مبيعاتها يصل لـ 30%

نيسان
نيسان

أثرت قرارات اليابان المترددة تجاه تبني منظومة التحول للسيارات الكهربائية على صانع السيارات الياباني الأشهر "نيسان"، إذ تراجعت مبيعاتها بنسب مئوية كبيرة، بعد فشلها في مواكبة العلامات التجارية المنافية أمثال "تسلا" و "فورد" و "فولكس فاجن" وغيرها من الشركات التي قطعت بالفعل أشواطًا كبيرة في هذا المضمار.

تحول اليابان البطيء في اتجاه المركبات الكهربائية كبد شركة  نيسان  في الصين خسائر من الصعب التعافي منها، إذ تكافح نيسان لمواكبة أكبر سوق للسيارات الكهربائية على مستوى العالم مع استمرار انخفاض المبيعات بنسبة 29% تقريبًا في الصين في أغسطس، مع بيع 65 ألف وحدة فقط.

ومن بين هذه الوحدات المباعة في أغسطس 106 وحدة فقط (0.16%) كانت من طراز "نيسان آريا" Nissan Ariya، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية العالمية للعلامة التجارية، فيما شهدت إنفينيتي، العلامة التجارية الفاخرة لنيسان، انخفاض مبيعات سيارتها D60 EV بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

نيسان 

انخفضت مبيعات نيسان في المنطقة باستمرار خلال الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت مبيعات نيسان بنسبة 28% في يونيو و22.6% أخرى في يوليو، وهي نسبة أكبر من شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، بما في ذلك تويوتا.

تأتي هذه التداعيات عقب انخفاض مبيعات نيسان بنسبة 20% العام الماضي، مما أدى إلى خروجها من أكبر خمس شركات لصناعة السيارات من حيث حصتها في السوق الصيني.

تعد الصين سوقًا مهمًا لنيسان ولكل السيارات ذات العلامات التجارية الكبيرة الراسخة والقديمة في السوق، حيث تمثل الصين ما يقرب من ثلث مبيعات السيارات عالميا وهي السوق الأكبر للسيارات، وفقًا لتقديرات بنك جولدمان ساكس، تحقق نيسان 34% من صافي أرباحها من الصين، متفوقة على كل شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى.

خفضت نيسان أهدافها في الصين قبل بضعة أشهر إلى مبيعات تصل إلى 800 ألف سيارة فقط للسنة المالية المنتهية في 2024، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 23٪ على أساس سنوي.

نيسان ليست شركة صناعة السيارات اليابانية الوحيدة التي تشعر بالضغط وسط اعتماد الصين للسيارات الكهربائية، حيث كشفت ميتسوبيشي بدورها أنها ستعلق عملياتها في المنطقة في يوليو.

بعد أن بلغت ذروة مبيعاتها عند حوالي 134.500 سيارة في عام 2019، انخفضت مبيعات ميتسوبيشي في الصين مع بيع 34.500 وحدة فقط في 2022، ملقية اللوم على تحول الصين السريع إلى السيارات الكهربائية..

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وفي الوقت نفسه، قامت شركة تويوتا أيضًا بتسريح العمال هذا الصيف في الوقت الذي كانت تكافح فيه من أجل مواكبة سوق السيارات الكهربائية الصينية التنافسية.

ومن المقرر أن تقدم نيسان استراتيجية مفصلة للصين خلال هذا الخريف كجزء من خطة شاملة جديدة تدعم التحول الكهربائي في المدى المتوسط، فيما قال سيجي سوجيورا، أحد كبار المحللين في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: "يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت نيسان ستتوصل إلى استراتيجية خاصة بها توضح التزامها بالمركبات الكهربائية".

نيسان فولكس فاجن فورد تسلا اليابان

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