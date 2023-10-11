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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع في العالم.. لوسيد تبدأ تسليم Air Sapphire لعملائها

Lucid Air Sapphire
Lucid Air Sapphire

 

تبدأ شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية في عمليات تسليم طرازها الجديد "لوسيد إير زفير" Lucid Air Sapphire في نهاية هذا الأسبوع، وهي سيارة سيدان رياضية بقوة تزيد عن 1200 حصان، من المقرر أن تتنافس بقوة مع طراز  تسلا  إس بليد إذ تأتي بمواصفات فائقة.

استطاعت سيارة لوسيد إير زفير أن تجذب انتباهه وتثير إعجاب عدد كبير من محبي السيارات الكهربائية الفاخرة بمحركاتها الثلاثية فائقة القوة بشكل استثنائي يصعب تصديقه.

Lucid Air Sapphire

كشفت شركة  Lucid  في أغسطس الماضي أن سيارة Air Sapphire ستولد  1234 حصانًا وتأتي بـ 1430 رطلًا من عزم الدوران، مما يتيح التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.89 ثانية، وبالتالي هذه الأرقام تؤكد أنها أسرع من Tesla Model S Plaid التي تصل درجة تسارعها من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة 1.99 ثانية.

وتفتخر شركة "لوسيد" بأنها أنتجت أول سيارة سيدان رياضية فاخرة كهربائية بالكامل في العالم، بوحدة محرك مزدوج تم تطويرها حديثًا مع نظام توجيه عزم الدوران.

ولاختبار مزاعمها، قام العاملون في شركة تأمين هاغرتي Hagerty بوضع سيارة Lucid Air Sapphire في مواجهة مع تسلا Tesla Model S Plaid وBuggati Chiron بوجاتي تشيرون  وDucatti على مسافة ربع ميل، الاختبار العملي أثبت أن لوسيد إير زفير بالفعل "أسرع سيارة إنتاج" شاهدوها على الإطلاق.

Lucid Air Sapphire

عقدت شركة Lucid حدثًا إعلاميًا في نهاية هذا الأسبوع في مضمار سباق سونوما للاحتفال بأول شحنات تم إنتاجها من زفير Air Sapphire، مع دعوة مقدمة لأعضاء الصحافة لتجربة السيارة الكهربائية الجديدة عالية الأداء.

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لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

تأتي سيارة Lucid Air Sapphire بمجموعة من المزايا أبرزها التالي:

  • نظام شحن 900 فولت.
  • إعادة ضبط النوابض الأمامية والخلفية، والبطانات، والقضبان المانعة للانقلاب، وبرامج التوجيه.
  • خوارزميات متطورة للتحكم في توجيه عزم الدوران والتحكم في الجر داخل الشركة.
  • هندسة التعليق الأمامي والخلفي بترقيات كبيرة لتوفير استجابة توجيهية عالية.
  • برنامج فريد للتحكم في المخمدات المتكيفة وضبط نظام ABS، والتحكم في الثبات، ومعزز الفرامل، والتوجيه الإلكتروني (EPS).
  • مكابح من السيراميك الكربوني، مع دوارات أمامية بقياس 420 ملم مع ملاقط ذات 10 مكابس، ودوارات خلفية بقطر 390 ملم مع ملاقط بأربعة مكابس.
  • عجلات Aero Sapphire مصممة حسب الطلب، بقطر 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، مقترنة بإطارات Michelin Pilot Sport 4S المطورة بشكل مشترك مع مركب خاص خاص بـ Sapphire
  • سقف من الألومنيوم لتقليل الوزن الإجمالي للمركبة وخفض مركز الجاذبية.
  • شاشة عرض مميزة تحمل طابع حجر الزفير أو الياقوت تعرض أربعة أنماط للقيادة - السلس، والسريع، والياقوت، والمسار - يؤثر كل منها على طريقة قيادة واستجابة السيارة وسلوك التعليق، والتوجيه، والفرامل، وتوجيه عزم الدوران، وذروة القوة، وعزم الدوران. والضوابط الحرارية.
  • نظام مساعدة السائق المتقدم من لوسيد، المسمى DreamDrive Pro مع أكثر من 30 ميزة وأجهزة جاهزة للمستقبل، بما في ذلك أول LIDAR للسيارات في أمريكا الشمالية.
  • نظام صوتي نابض بالحياة Surreal Sound Pro مكون من 21 مكبر صوت ومتوافق مع دولبي أتموس Dolby Atmos.
لوسيد Air Sapphire Lucid لوسيد إير زفير Tesla Model S Plaid Hagerty بوجاتي تشيرون تسلا تسلا إس بليد

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