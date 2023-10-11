الأسرع في العالم.. لوسيد تبدأ تسليم Air Sapphire لعملائها

تبدأ شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية في عمليات تسليم طرازها الجديد "لوسيد إير زفير" Lucid Air Sapphire في نهاية هذا الأسبوع، وهي سيارة سيدان رياضية بقوة تزيد عن 1200 حصان، من المقرر أن تتنافس بقوة مع طراز تسلا إس بليد إذ تأتي بمواصفات فائقة.

استطاعت سيارة لوسيد إير زفير أن تجذب انتباهه وتثير إعجاب عدد كبير من محبي السيارات الكهربائية الفاخرة بمحركاتها الثلاثية فائقة القوة بشكل استثنائي يصعب تصديقه.

Lucid Air Sapphire

كشفت شركة Lucid في أغسطس الماضي أن سيارة Air Sapphire ستولد 1234 حصانًا وتأتي بـ 1430 رطلًا من عزم الدوران، مما يتيح التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.89 ثانية، وبالتالي هذه الأرقام تؤكد أنها أسرع من Tesla Model S Plaid التي تصل درجة تسارعها من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة 1.99 ثانية.

وتفتخر شركة "لوسيد" بأنها أنتجت أول سيارة سيدان رياضية فاخرة كهربائية بالكامل في العالم، بوحدة محرك مزدوج تم تطويرها حديثًا مع نظام توجيه عزم الدوران.

ولاختبار مزاعمها، قام العاملون في شركة تأمين هاغرتي Hagerty بوضع سيارة Lucid Air Sapphire في مواجهة مع تسلا Tesla Model S Plaid وBuggati Chiron بوجاتي تشيرون وDucatti على مسافة ربع ميل، الاختبار العملي أثبت أن لوسيد إير زفير بالفعل "أسرع سيارة إنتاج" شاهدوها على الإطلاق.

Lucid Air Sapphire

عقدت شركة Lucid حدثًا إعلاميًا في نهاية هذا الأسبوع في مضمار سباق سونوما للاحتفال بأول شحنات تم إنتاجها من زفير Air Sapphire، مع دعوة مقدمة لأعضاء الصحافة لتجربة السيارة الكهربائية الجديدة عالية الأداء.

تأتي سيارة Lucid Air Sapphire بمجموعة من المزايا أبرزها التالي: