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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أستون مارتن تتعاون مع لوسيد للحاق بركب السيارات الكهربائية

صدى البلد

تأخرت أستون مارتن عن التوجه العالمي الجديد الهادف لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفي محاولة للحاق بالركب، تتعاون شركة صناعة السيارات البريطانية مع لوسيد للوصول إلى خبرتها الكهربائية لمنصة مخصصة جديدة سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرز المستقبلية. 

بصرف النظر عن السيارات الرياضية، والسيارات السياحية الكبيرة ، وسيارات الدفع الرباعي ، تعمل استون مارتن ايضاً على انتاج سيارة خارقة لتحل محل فالكيري، ستكون الأولى من نوعها في عام 2025.

 أستون مارتن تتعاون مع لوسيد للحاق بركب السيارات الكهربائية

وقعت شركتا صناعة السيارات صفقة لشراكة طويلة الأمد تنص على أن أستون مارتن ستستخدم مجموعة نقل الحركة ومكونات البطارية لعائلة من السيارات الكهربائية عالية الأداء، وتعتبر الصفقة جزء من جهد أكبر للانتقال من محركات الاحتراق إلى المحركات الكهربائية. 

على مدى السنوات الخمس المقبلة، تعتزم أستون مارتن إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (2.54 مليار دولار) لتمويل "Racing. Green" استراتيجية الاستدامة، وستوفر جميع السيارات خيار مجموعة نقل الحركة الكهربائية بحلول عام 2026 وستصبح الموديلات الأساسية سيارات كهربائية نقية بحلول نهاية العقد.

 أستون مارتن تتعاون مع لوسيد للحاق بركب السيارات الكهربائية

يقول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن ، لورانس سترول ، إن المهندسين سيفعلون أكثر من مجرد استعارة تقنية لوسيد لأن الهدف هو تكييف التكنولوجيا مع "إستراتيجية العلامة التجارية فائقة الفخامة والأداء"، للحصول على فكرة عما سيحدث ، يجب أن نشير إلى أن Air Sapphire لديها إعداد ثلاثي المحركات بإنتاج مشترك يزيد عن 1200 حصان لتشغيل 0-60 ميل في الساعة في أقل من ثانيتين وسرعة قصوى تتجاوز 200 ميل في الساعة.

 

 أستون مارتن تتعاون مع لوسيد للحاق بركب السيارات الكهربائية

وفقًا لرويترز ، تحصل لوسيد على 3.7 في المائة من أسهم أستون مارين ، والتي ستدفع مبالغ نقدية على مراحل إلى لوسيد بحوالي 232 مليون دولار، وعند الحديث عن المساهمين ، كان الشهر الماضي فقط هو أن عملاق السيارات الصيني جيلي ضاعف حصته في أستون مارتن ، لتصل إلى 17 % كما تعهدت مرسيدس بزيادة حصتها إلى 20% بحلول نهاية عام 2023.

 أستون مارتن تتعاون مع لوسيد للحاق بركب السيارات الكهربائية

بالحديث عن ذلك، فإن الصفقة الموقعة حديثًا مع لوسيد لن تضع الفرامل على اتفاقية أستون مارتن المنفصلة مع مرسيدس، ويشير نفس البيان الصحفي الصادر اليوم إلى أن الشراكة مع العلامة التجارية الألمانية الفاخرة ستستمر ، مما يمنح استون مارتن إمكانية الوصول إلى التقنيات التي ستستخدمها في السيارات ذات محركات الاحتراق المستقبلية ، وكذلك السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية.

استون مارتن لوسيد السيارات الكهربائية استون السيارات الرياضية الدفع الرباعي

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