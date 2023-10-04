عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

صدى البلد

تتوفر سيارة لوسيد إير سافير بقوة 1,234 حصانا جاهزة للانطلاق في شوارع الولايات المتحدة. أعلنت شركة لوسيد اليوم أن أول نموذج إنتاجي قد خرج من خط التجميع الخاص به في كازا جراندي، أريزونا.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

أصدرت شركة صناعة السيارات صورة للنموذج في مصنع التصنيع المتقدم 1 (AMP-1)، حيث كان يخضع لمعايرة نظام ADAS. أعلنت شركة لوسيد عن المواصفات النهائية لسيارة السيدان الكهربائية عالية الأداء الشهر الماضي ووعدت بأن يبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023، يليه تسليم العملاء في الأسابيع المقبلة.

 

يوفر محركاها الخلفيان المزدوجان، ومحرك واحد مثبت على المحور الأمامي، ما يزيد عن 1430 رطلًا من عزم الدوران، وتشترك في بطارية تبلغ سعتها 118 كيلووات في الساعة مع إصدار Dream Edition، مما يمنحها نطاقًا يقدر بـ 427 ميلًا و كفاءة 3.61 ميل/كيلوواط ساعة.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

أرقام الأداء جامحة. تقول شركة Lucid أن Air Sapphire يمكنها التسارع من حالة التوقف إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.89 ثانية، ومن مسافة 100 ميل في الساعة في 3.84 ثانية، وربع ميل في 8.95 ثانية. تصل سرعتها إلى 205 ميلاً في الساعة. في سباق جر هاجرتي في أوائل هذا العام، تغلبت سيارة Air Sapphireعلى منافستها اللدودة، Tesla Model S Plaid، في سباق جر لمسافة ربع ميل.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

تتراوح أسعارها من 82000 دولار (باستثناء الضرائب والرسوم) للطراز Pureإلى 249000 دولار لـ Sapphire.

على الرغم من ارتفاع أرقام الإنتاج على أساس سنوي. وأنتجت لوسِد 2,173 وحدة في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة 204 بالمائة عن الربع الثاني من عام 2022، وسلمت 1,404 وحدة في نفس الفترة، بزيادة 107 بالمائة خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن تنشر شركة لوسيد أرقام الإنتاج والتسليم للربع الثالث قريبًا.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

ومع تنويع العلامة التجارية لقواعدها الإنتاجية، قد تتحسن المبيعات في الأشهر المقبلة. افتتحت شركة لوسِد أول مصنع تجميع خارجي لها، تحت اسم مصنع التصنيع المتقدم 2 (AMP-2) في المملكة العربية السعودية، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تقوم بتجميع 5000 وحدة في المرحلة الأولى وتوسيع الطاقة الإنتاجية إلى 155000 وحدة في المستقبل. .

Air Sapphire لوسيد Tesla Model S Tesla Sapphire

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

لفترة محدودة.. فورد ايكو سبورت بخصم 70%

دون أوفر برايس.. اشتر تويوتا ياريس الجديدة بأفضل سعر

سكودا أوكتافيا بـ 180 ألف جنيه.. تفاصيل

أبرزها تسرب الزيت.. أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

مجموعة BMW تستثمر 106 ملايين دولار في مركز جديد لاختبار البطاريات

BMW تكشف عن تصميم ومواصفات M3 الجديدة

ترشيحاتنا

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

شروق ودنيا ابنتا الفنان صلاح عبد الله تكشفان أسرارًا وخبايا عن حياته|فيديو

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

إبراهيم فايق يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور قبل مباراة الأهلي وإنبي اليوم

فلوس كاش.. موعد انتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

خبير منشآت وكباري يكشف السبب العلمي في حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ