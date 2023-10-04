تتوفر سيارة لوسيد إير سافير بقوة 1,234 حصانا جاهزة للانطلاق في شوارع الولايات المتحدة. أعلنت شركة لوسيد اليوم أن أول نموذج إنتاجي قد خرج من خط التجميع الخاص به في كازا جراندي، أريزونا.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

أصدرت شركة صناعة السيارات صورة للنموذج في مصنع التصنيع المتقدم 1 (AMP-1)، حيث كان يخضع لمعايرة نظام ADAS. أعلنت شركة لوسيد عن المواصفات النهائية لسيارة السيدان الكهربائية عالية الأداء الشهر الماضي ووعدت بأن يبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023، يليه تسليم العملاء في الأسابيع المقبلة.

يوفر محركاها الخلفيان المزدوجان، ومحرك واحد مثبت على المحور الأمامي، ما يزيد عن 1430 رطلًا من عزم الدوران، وتشترك في بطارية تبلغ سعتها 118 كيلووات في الساعة مع إصدار Dream Edition، مما يمنحها نطاقًا يقدر بـ 427 ميلًا و كفاءة 3.61 ميل/كيلوواط ساعة.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

أرقام الأداء جامحة. تقول شركة Lucid أن Air Sapphire يمكنها التسارع من حالة التوقف إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.89 ثانية، ومن مسافة 100 ميل في الساعة في 3.84 ثانية، وربع ميل في 8.95 ثانية. تصل سرعتها إلى 205 ميلاً في الساعة. في سباق جر هاجرتي في أوائل هذا العام، تغلبت سيارة Air Sapphireعلى منافستها اللدودة، Tesla Model S Plaid، في سباق جر لمسافة ربع ميل.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

تتراوح أسعارها من 82000 دولار (باستثناء الضرائب والرسوم) للطراز Pureإلى 249000 دولار لـ Sapphire.

على الرغم من ارتفاع أرقام الإنتاج على أساس سنوي. وأنتجت لوسِد 2,173 وحدة في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة 204 بالمائة عن الربع الثاني من عام 2022، وسلمت 1,404 وحدة في نفس الفترة، بزيادة 107 بالمائة خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن تنشر شركة لوسيد أرقام الإنتاج والتسليم للربع الثالث قريبًا.

لوسيد تكشف عن أولى نماذج سيارتها الجديدة Air Sapphire

ومع تنويع العلامة التجارية لقواعدها الإنتاجية، قد تتحسن المبيعات في الأشهر المقبلة. افتتحت شركة لوسِد أول مصنع تجميع خارجي لها، تحت اسم مصنع التصنيع المتقدم 2 (AMP-2) في المملكة العربية السعودية، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تقوم بتجميع 5000 وحدة في المرحلة الأولى وتوسيع الطاقة الإنتاجية إلى 155000 وحدة في المستقبل. .