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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم مختلف كليا.. لقطات تجسسية للجيل التالي من شيفروليه كورفيت ZR1

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

شوهدت عدة نماذج أولية من  شيفروليه  كورفيت طراز طراز ZR1 الجيل التالي، في مواقع مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن تنتقل باختباراتها إلى القارة الأوروبية، حيث تم مؤخرًا اختبار نموذجين أوليين مختلفين على حلبة نوربورجرينج بألمانيا.

تم التقاط عدة صور تجسسية من قبل "موتور وان"، للسيارات الجديدة من "شيفروليه  كورفيت" وهي على المسار، وكانا يحملان لوحات تسجيل من ميشيغان وبهما طبقة رقيقة من الكسوة التمويهية، بعد أن استغنى صانع السيارات الأمريكي عن طبقة التمويه الثقيلة، لتظهر لأول مرة تفاصيل تصميم السيارات.

شيفروليه كورفيت

بالنظر عن كثب إلى صور النماذج الأولية الأحدث، نرى أنها تختلف قليلا عن النماذج السابقة التي سبق وشوهدت في شوارع الولايات المتحدة، الاختلاف الأبرز في الجناح الخلفي مع وجود شكل "سبويلر" مختلف، إذ يبدو بتصميم وحجم مختلف عن كل النماذج السابقة، مقارنة بأجنحة Z06 التي تم تجهيز سيارات الولايات المتحدة بها. 

تحتوي النماذج الأولية في حلبة سباق نوربورجرينج على إطارات ميشلان بايلوت سبورت في جميع الزوايا الأربع. ويمكن رؤية تغيير آخر مقارنة بـ Z06 على الرفارف الخلفية، إذ نجد فتحات هواء مزدوجة جديدة فوق العجلات الخلفية، بالإضافة إلى مدخلين آخرين للهواء موجودين على اللوحة التي تغطي حجرة المحرك. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا رؤية مداخل جديدة على الغطاء الأمامي.

شيفروليه كورفيت

في الوقت الحالي، يبدو أن الواجهة الأمامية لـ "شيفروليه  كورفيت ZR1" تتمتع بتصميم مطابق تقريبًا لـ Z06، باستثناء القسم الموجود فوق الشبكة المركزية بسبب عدم وجود الشريط الأسود اللامع مفقود. 

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من الناحية الخلفية لشيفروليه كورفيت تبدو مطابقة تماما لـ  Z06، بما في ذلك الميزة الأبرز لها وهي تصميم أنبوب العادم رباعي الاسطوانات في وسط المشتت (ديفيوزر) الخلفي.

من المرجح أن تكون الأنابيب متصلة بمحرك V8 سعة 5.5 لتر. وفي Z06، الذي يعمل بالتنفس الطبيعي، تولد هذه الوحدة قوة  670 حصانًا. في ZR1 الجديدة، من المتوقع أن يحصل محرك V8 على زوج من الشواحن التوربينية لتكون قادرة على توليد 850 حصانًا، وفقًا لمصادر مختلفة. يقال إن خيار ناقل الحركة الوحيد المتاح سيكون علبة تروس مزدوجة القابض بثماني سرعات.

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