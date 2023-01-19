شيفروليه تستعرض مواصفات كورفيت E-Ray الهجينة | فيديو

ظهرت سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray لأول مرة كأول نسخة كهربائية من السيارة الرياضية الشهيرة، أظهر إعلان شيفروليه الكثير، لكن موقع Car and Driver العالمي حصل على فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على عن قرب للإصدار الجديد.

كورفيت E - Ra y

يتطلب تركيب المحرك الهجين إجراء بعض التعديلات على كورفيت C8 ، البطارية 1.9 كيلوواط ساعة (1.1 كيلوواط ساعة قابلة للاستخدام) مثبتة في منتصف الهيكل بين الركاب، إنه تقريبًا أسفل المنطقة التي توجد بها وحدة التحكم المركزية.

كورفيت E - Ra y

اضطر مهندسو شيفروليه إلى مراجعة التعليق الأمامي لأن تركيب المحرك الكهربائي على المحور الأمامي يتطلب إضافة نصف أعمدة إلى العجلات، أبراج الصدمات أعلى وهي الآن بزاوية، ويحتفظ الهيكل بالكثر من التفاصيل، التغييرات الوحيدة هي شقوق صغيرة في منطقة التخزين يبدو أنها بالكاد تؤثر على حجم البضائع.

كورفيت E - Ra y

في الداخل، يبدو تصميم مقصورة E-Ray مألوفًا جدًا مثل كورفيت C8 ، وتحصل الشاشات على بعض الرسومات الجديدة، في وضع التخفي لا تعرض لوحة العدادات سوى سرعة السيارة وحالة شحن البطارية وإشارة إلى وقت تنشيط محرك الاحتراق.

كورفيت E - Ra y

تستخدم شيفروليه مصطلح بدء التسارع عندما يبدأ محرك V8 أثناء القيادة بالكهرباء فقط، هناك رسوم متحركة على شاشات الأدوات والمعلومات الترفيهية أثناء هذه العملية، يقدم الفيديو لمحة عنه فقط، لكن المشهد يبدو وكأنه وسيلة للتحايل.

يمكن للمالكين الذين يرغبون في رؤية الكثير من التفاصيل الفنية تنشيط شاشة عرض المعلومات والترفيه التي تعرض المخرجات المنفصلة من المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق.

كورفيت E - Ra y

يبلغ إجمالي إنتاج E-Ray نحو 665 حصانًا (481 كيلووات) من محركها V8 والمحرك الكهربائي، وتعتقد شيفروليه أن العبوة يجب أن تكون قادرة على إعادة الشحن خلال لفة من مسار قصير، وتقدر الشركة أن التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) يستغرق 2.5 ثانية، يجب أن يكون وقت ربع ميل حوالي 10.5 ثانية بسرعة 130 ميل في الساعة (209 كم / ساعة).

سيتم طرح كورفيت E-Ray للبيع في وقت لاحق من هذا العام، تشير سنة 2024 إلى وصولها في النصف الثاني من عام 2023، حيث يبدأ سعر الكوبيه من 104,295 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ سعر السيارة القابلة للتحويل 111,295 دولارًا أمريكيًا.