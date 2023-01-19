عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تستعرض مواصفات كورفيت E-Ray الهجينة | فيديو

صدى البلد

ظهرت سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray لأول مرة كأول نسخة كهربائية من السيارة الرياضية الشهيرة، أظهر إعلان شيفروليه الكثير، لكن موقع Car and Driver العالمي حصل على فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على عن قرب للإصدار الجديد.

كورفيت E-Ray

يتطلب تركيب المحرك الهجين إجراء بعض التعديلات على كورفيت C8 ، البطارية 1.9 كيلوواط ساعة (1.1 كيلوواط ساعة قابلة للاستخدام) مثبتة في منتصف الهيكل بين الركاب، إنه تقريبًا أسفل المنطقة التي توجد بها وحدة التحكم المركزية.

كورفيت E-Ray

اضطر مهندسو شيفروليه إلى مراجعة التعليق الأمامي لأن تركيب المحرك الكهربائي على المحور الأمامي يتطلب إضافة نصف أعمدة إلى العجلات، أبراج الصدمات أعلى وهي الآن بزاوية، ويحتفظ الهيكل بالكثر من التفاصيل، التغييرات الوحيدة هي شقوق صغيرة في منطقة التخزين يبدو أنها بالكاد تؤثر على حجم البضائع.

كورفيت E-Ray

في الداخل، يبدو تصميم مقصورة E-Ray مألوفًا جدًا مثل كورفيت C8 ، وتحصل الشاشات على بعض الرسومات الجديدة، في وضع التخفي لا تعرض لوحة العدادات سوى سرعة السيارة وحالة شحن البطارية وإشارة إلى وقت تنشيط محرك الاحتراق.

كورفيت E-Ray

تستخدم شيفروليه مصطلح بدء التسارع عندما يبدأ محرك V8 أثناء القيادة بالكهرباء فقط، هناك رسوم متحركة على شاشات الأدوات والمعلومات الترفيهية أثناء هذه العملية، يقدم الفيديو لمحة عنه فقط، لكن المشهد يبدو وكأنه وسيلة للتحايل. 

 

يمكن للمالكين الذين يرغبون في رؤية الكثير من التفاصيل الفنية تنشيط شاشة عرض المعلومات والترفيه التي تعرض المخرجات المنفصلة من المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق.

كورفيت E-Ray

يبلغ إجمالي إنتاج E-Ray نحو 665 حصانًا (481 كيلووات) من محركها V8 والمحرك الكهربائي، وتعتقد شيفروليه أن العبوة يجب أن تكون قادرة على إعادة الشحن خلال لفة من مسار قصير، وتقدر الشركة أن التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) يستغرق 2.5 ثانية، يجب أن يكون وقت ربع ميل حوالي 10.5 ثانية بسرعة 130 ميل في الساعة (209 كم / ساعة).

 

سيتم طرح كورفيت E-Ray للبيع في وقت لاحق من هذا العام، تشير سنة 2024 إلى وصولها في النصف الثاني من عام 2023، حيث يبدأ سعر الكوبيه من 104,295 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ سعر السيارة القابلة للتحويل 111,295 دولارًا أمريكيًا.

 

 

 

E-Ray كورفيت شيفروليه C8 Corvette كورفيت C8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

ترشيحاتنا

بعد تعطل واتساب.. عطل مفاجئ يضرب موقع فيسبوك

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

كيف أقوم الليل دون مغادرة فراشي ؟.. 7 أمور يغفلها الكثيرون

بإمكانات فائقة .. أوبو تكشف عن 3 منتجات تعمل بتقنية إنترنت الأشياء

مانشيستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي بعد التعادل مع كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

محاكاة للواقع.. إزاي تحمي نفسك من الانفجار النووي.. فيديو

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ