سعر أول شيفروليه كورفيت إي راي 2024| صور

عرضت سيارة شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024 من قبل شركة شيفروليه الأمريكية لصناعة السيارات في مزاد علني للبيع، وتنتمي شيفروليه كورفيت إي راي الي فئة السيارات الرياضية الفاخرة.

شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024

محرك شيفروليه كورفيت إي راي

تعمل سيارة شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024 الهايبرد بمحرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي في المنتصف ومحرك كهربائي في الأمام، وتنتج قوة 295 حصان، وعزم أقصي للدوران 639 نيوتن/متر، وذلك عند تشغيل السيارة بقوة الدفع الخلفي للعجلات.

وعند تشغيل محرك 8 سلندر تنتج قوة 495 حصان، وعزم دوران 639 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

ويولد المحرك الكهربائي قوة 160 حصان، وعزم دوران 170 نيوتن/متر، وتتسارع سيارة شيفروليه كورفيت إي راي موديل من 0 - 100 كم/ساعه في مدة قدرها2.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 1.6 كم/ساعة في غضون 10.5 ثانية .

شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024

وبيعت مؤخرًا أول سيارة شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024 من شركة شيفروليه في مزاد علني بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4 مليون و 125 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ سعرها الرسمي أكثر من 100 ألف دولار تقريبًا.

كورفيت إي راي موديل 2024

والجدير بالذكر أن سعر شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024 الرسمي يبدا من 102.900 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 385.875 ألف ريال سعودي تقريباً ، مما يجعلها أقل تكلفه من سعر سيارة شيفروليه كورفيت Z06 الجديدة الذي يبدأ سعرها من 105.300 دولار أميركي، أي ما يعادل 394.875 ألف ريال سعودي تقريباً .

شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024

ومن المقرر بدء إنتاج سيارة شيفروليه كورفيت إي راي موديل 2024 في سبتمبر المقبل في مصنع جنرال موتورز في بولينج جرين بولاية كنتاكي بجانب سيارات C8 و C8 Z06 الجديدة.