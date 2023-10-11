تخفيض الموسم.. عرض رائع على أرخص موبايلات شاومي في مصر

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف ريدمي الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل أرخص هواتف هذه السلسلة، والذي ينطلق تحت اسم ريدمي 10A، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

خصم 24% على هاتف شاومي ريدمي 10A

ويتوفر هاتف شاومي ريدمي 10A، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 24% عن السعر الأصلى للهاتف.

يبلغ سعر هاتف شاومي ريدمي 10A، قبل الخصم 6584 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 4999 جنيها مصريا شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف حوالى 1585 جنيها مصريا، ويتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 10A، داخل العرض بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ثنائي الشريحة ويدعم تقنية 4G، إصدار عالمي باللون الرمادي.

خصم 24% على هاتف شاومي ريدمي 10A

مواصفات شاومي ريدمي 10A

يتميز هاتف شاومي ريدمي 10A، مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، بلغ دقتها 160 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وجاء هاتف شاومي ريدمي 10A، بكاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بوحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي نوت 10A، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 128 جيجابايت.

ويمتاز هاتف شاومي ريدمي نوت 10A، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13.