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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بحظيرة مواشي بالقليوبية

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بحظيرة ماشية بقرية الناصرية التابعة لدائرة قسم شرطة قها، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

 

 أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم ينتج عنه ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من الرائد حسين فتحى رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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