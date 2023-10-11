حلمي النمنم: حرب أكتوبر حققت أهدافها بالكامل.. وسيناء أكبر دليل على الفوز|فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر نجحت في تحقيق أهدافها كاملة في حرب أكتوبر، إذ إن مصر حصلت على سيناء كاملة، وهو ما كان يرفضه رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، وموشيه ديان، ولكن مصر نجحت في تحقيق هذا.

وزير الثقافة يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المزايدات في حرب أكتوبر في الوقت الحالي، حول أن إسرائيل هي من انتصرت في حرب أكتوبر وليست مصر أمر غير طبيعي وغير صحيح، والدليل على ذلك، حصول مصر على سيناء، وتدمير خط بارليف، وعبور قناة السويس، وكل تلك الأهداف تم تحقيقها بالكامل.

وتابع حلمي النمنم، أن مصر نجحت من خلال حرب أكتوبر في قطع ذراع إمكانية عبور قناة السويس، وتحطيم خط بارليف بالكامل، والحصول على سيناء كاملة، لافتا إلى أن إسرائيل مازالت لا تصدق أنها انهزمت في حرب أكتوبر، ولكن سيناء هي أكبر دليل على الهزيمة.

واستكمل، أن الرئيس السادات في السادس عشر من أكتوبر أكد في بيانه أن مصر قادرة على الرد على إسرائيل في حال استهداف أي منشآت مدنية، خاصة بعد محاولات إسرائيل من خلال معركة المنصورة، إلا أن الجيش المصري نجح في تدميرهم.