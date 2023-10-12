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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمصر القديمة

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه اثر إصطدام سيارة به اثناء عبور الطريق بمصر القديمة حيث تم ضبط مرتكب الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام به إصابات وكسور متفرقــة بالجســم ، إثر إدعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولــــة "لاذ قائدها بالفــــرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته ، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث مقيم بمحافظة الجيزة ، تم ضبطه والسيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث مصرع شخص اصطدام سيارة القاهرة مديرية أمن القاهرة مصر القديمة

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