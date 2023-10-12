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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد العدوان على غزة.. حظر المظاهرات في الأردن

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، منع التظاهر غدا الجمعة في مناطق الأغوار والحدود، في ظل التفاعل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الداخلية الأردنية، أنه وحرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح بها.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستتخذ كافة التدابير لمنع ذلك، حيث أن منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس كافة القوى السياسية والشعبية إلى الالتزام بما جاء في بيانها، مشيرة إلى أنها تراعي كافة مسؤولياتها لضمان حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده، مشيدة بالمسؤوليّة التي يُبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني.

وختمت الوازرة بيانها بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء، في ظل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وحفظ الوطن واحة للأمن والاستقرار.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

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