استقبال قنصل مصر العام في ميلانو لقداسة البابا تواضروس الثاني

استقبلت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أكتوبر الجاري، قداسة البابا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - لدى وصوله إلى مدينة ميلانو الإيطالية، والوفد المرافق لقداسته، وذلك في مُستهل زيارته الرعوية لإيبارشية ميلانو وفينيسيا.

كما التقت السيدة القنصل العام وأعضاء البعثة يوم الأربعاء ١١ الجاري بقداسة البابا والوفد المرافق والسادة الآباء أبارشة ميلانو، وجنوب فرنسا وسويسرا، وذلك بمقر دير الأنبا شنودة في مدينة "بالسامو"، حيث أعربت السيدة القنصل العام لقداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص التقدير لهذه الزيارة الهامة التي سيقوم قداسته خلالها بافتتاح كاتدرائية جديدة للأقباط في فينيسيا، مؤكدةً على حرص القنصلية المصرية الدائم على بذل كافة الجهود الممكنة لخدمة أبناء الجالية والحفاظ على روابطهم بمصر.