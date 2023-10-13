فرج عامر ينتقد روي فيتوريا: أداؤه متراجع وتشكيل المنتخب ليس الأفضل

علق فرج عامر رئيس نادى سموحة على فوز المنتخب المصري أمام زامبيا خلال اللقاءالودي الذي اقيم في الإمارات.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد الشناوي انقذ المنتخب القومي الاول من الهزيمة امام زامبيا ، و اداء متواضع خاصة في الشوط الاول من المباراة، و حمدي فتحي احرز هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة.

واضاف "فيتوريا مدرب المنتخب أداؤه متراجع و تشكيل ليس الافضل ، الشوط الاول نجمه تريزيجيه بلا منازع و الشوط الثاني زيزو حرك الهجوم و صنع هدف الفوز".

انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره الزامبي بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم امس الخميس ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

سجل حمدي فتحي هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.