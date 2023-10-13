حسن المستكاوي: لماذا يدافع منتخب زامبيا أمام مصر؟

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز المنتخب المصري أمام زامبيا خلال اللقاء الودي الذي اقيم في الإمارات.

وكتب المستكاوي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" طوال المباراة أسأل نفسي لماذا يدافع منتخب زامبيا .. ياترى من أجل نقطة في دورى التصنيف ؟ فزنا ١/صفر برأس حمدي فتحي " بوم "وتمريرة زيزو بعد سيطرة باستحواذ ٦٣٪؜ مقابل ٣٧ ٪؜ لزامبيا الحمد لله 🤲".

انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره الزامبي بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم وديا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

سجل حمدي فتحي هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.