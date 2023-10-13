عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد رمضان يلتقي ماني ودروجبا وحكيمي على هامش حفل قرعة أمم أفريقيا

محمد رمضان وماني
محمد رمضان وماني ودروجبا

احتفى النجم محمد رمضان بمشاركته في فقرات حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الخميس في دولة كوت ديفوار.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورًا له رفقة ديدية دروجبا، وساديو ماني، و اشرف حكيمي وكتب قائلا "كواليس رائعة فى ابيدجان نحن افارقة"

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وينافس "على الزيرو" عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات، والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك، من بينها فيلم "بيت الروبي" و"مستر إكس".

يجمع فيلم "ع الزيرو" في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان، من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

 

IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣٢٢٣٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣٢٢٣٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٤٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٤٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥١٧
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٥١٧
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٥٧
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٥٧
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٣٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٣٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٢٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤٢٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٣٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٣٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤١٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٣١٤١٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

لو مسافر بـ القطار  .. احجز عن طريق الهاتف وانت في البيت

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة : نزوح أكثر من 423 ألف شخص في غزة

أفضل 100 دعاء للمتوفي والمريض ليلة الجمعة..وقاية من فتنة وعذاب وشفاء عاجل

قفز 100 جنيه ..سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل 2025.. تفاصيل

ترامب: إسرائيل ستكون آمنة إذا انتخبت رئيسًا

"العمل العربية" تتضامن مع شعب فلسطين وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

الفرق كبير ... شاهد فستان رانيا يوسف ترتديه عارضة أزياء تثير السوشيال ميديا

طبيبة تكشف علامات تؤكد دخول البق منزلك

فيديو

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ