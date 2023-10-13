محمد رمضان يلتقي ماني ودروجبا وحكيمي على هامش حفل قرعة أمم أفريقيا

احتفى النجم محمد رمضان بمشاركته في فقرات حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الخميس في دولة كوت ديفوار.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورًا له رفقة ديدية دروجبا، وساديو ماني، و اشرف حكيمي وكتب قائلا "كواليس رائعة فى ابيدجان نحن افارقة"

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وينافس "على الزيرو" عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات، والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك، من بينها فيلم "بيت الروبي" و"مستر إكس".

يجمع فيلم "ع الزيرو" في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان، من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.