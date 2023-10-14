صلاة لإنجاب الذرية وأنت في فراشك.. أدركها خلال الثلث الأخير من الليل

يبحث المحرمون من الإنجاب عن دعاء وصلاة لإنجاب الذرية، خاصة في الثلث الأخير من الليل، الذي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى فيجيب الداعي والسائل والمستغفر، وفي التقرير التالي نوضح صلاة لإنجاب الذرية يغفلها عنها الكثيرون.

وتعد الصلاة لإنجاب الذرية واحدة من الأسباب التي يسلكها المسلم والمسلمة طمعًا في رزق الله تعالى ومتعة من متع الحياة يقول تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا».

صلاة لإنجاب الذرية

ويكشف الدكتور علي جمعة عن صلاة لإنجاب الذرية، وذلك من خلال حديثه عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من صيغ شريفة ومنها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ، وَبِجَاهِهِ عِنْدَكَ ارْزُقْنِي خَيْرَ الذُّرِّيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم»، مشددًا: هذه الصلاة لإنجاب الذرية كما ورد في “الكنوز المحمدية في الصلاة علي خير البرية”.

وردًا على سؤال: أنا متزوجة وقد تأخر الإنجاب ونرغب في صلاة قضاء الحاجة جماعة مع زوجي من وقت لآخر لعل الله يستجيب لنا فهل يجوز ذلك؟، قال مجمع البحوث الإسلامية: فصلاة قضاء الحاجة مشروعة وهى ركعتان، وفيهما ورد حديث عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجة.

وأشار المجمع إلى أنه تجوز صلاة قضاء الحاجة جماعة باتفاق الفقهاء؛ لأنها من التطوع ، حيث وقال ابن قدامة رحمه الله: يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثاً، وكلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على ذلك يجوز لزوجة وزوجها صلاة قضاء الحاجة جماعة بقصد طلب الولد وننصحهم بالاستغفار الكثير وتعهد الصدقة ففيهما الخير الكثير من تكفير للخطايا وقضاء الحوائج وتيسير الأمور.

أدعية الرزق بالمولود

ومن أدعية الرزق بالمولود ما يلي:

ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولداً ذكراً يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محموداً بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ولداً واجعله تقياً ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيراً.

ـ اللهم هب لي من لدنك ذكوراً ليكونوا لي عوناً على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكراً، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي مولوداً ذكراً تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحاً مُصلحاً، ومُعيناً لي على نوائب الدهر.

ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

ـ رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

ـ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ـ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

ـ يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يا رب.

ـ اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب رب ارزقني الذرية الصالحة، رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

ـ اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

ـ رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

ـ رَبِ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذُريَة طَيِّبَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ـ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

أدعية الحمل المستجابة

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم و على ال إبراهيم و بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني.

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ اركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم إني اسألك ان تقضي حاجتي يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني.

اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت.

اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين ياذا الجلال والاكرام.

رب لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين.

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقني الذرية الصالحة.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت. وإذا استفرجت به فرجت أن ترزقني الذرية الصالحة.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني وترزقني الذرية الصالحة.

اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كل شي انت القادر وحدك والأطباء لا يقدرون انت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم..تعلم ما في الارحام ..اللهم يا جبار يا رحيم ارزقني بالذرية الصالحة.

اللهم قر أعيننا بالحمل عاجلًا غير اجل يا رب العالمين.