دعاء لحفظ الجنين من التشوهت وتثبيت الحمل.. مجرب ومستجاب

يقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً»، وتتمنى كل فتاة مجرد زواجها ان يرزقها الله بالإنجاب لتكون أم، ثم بعد أن يرزقها الله بالحمل تبدأ فى البحث عن دعاء حفظ الجنين من التشوهات وتثبيت الحمل، فالرزق بالذرية الصالحة من أعظ النعم على الإنسان، فتتمنى كل امرأة حامل أن يرزقها الله جنيناً جميلاً وسليماً معافى دون تشوهات، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء حفظ الجنين من التشوهات وتثبيت الحمل.

-اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه لي عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

- «اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مردًا سالمًا، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك».

- «اللهم إذا كان قدره أن يكون من الضعفاء فاجعله أنت يا الله من الأقوياء، أنت يا ربي قادر على كل شيء، قادر أن تقول للشيء كن فيكون، اللهم اجعله كريمًا ومتصفًا بالأخلاق الحميدة، اللهم ارزقه قوة البُنيان والبدن، وأعْطِه يا الله الصحة والعافية».

- «اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير، اللهم اجعله عابدًا مطيعًا لك، مقيمًا للصلاة، اللهم اجعله دائم الذكر لك، مُقدرًا لنعمك التي لا تُعد ولا تُحصى».

- «اللهم ارزقني طفلًا تقيًا ذكيًا، واجعله سليمًا معافى ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان، اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررًا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم ارزقه قوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب طفلي الذي في بطني من السعداء، اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا، اللهم احفظه من شياطين الإنس والجن، اللهم أزل عنه كل شر، واحميه من أي أذى».

1) اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

2) اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

3) اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

4) اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض.

5) اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخرًا للإسلام والمسلمين.

6) اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

7) اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

8) اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

9) اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

10) اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقية، وكن بي رؤوفًا رحيمًا يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.