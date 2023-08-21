لمن يريد الإنجاب والذرية الصالحة .. أدعية مجربة

قال الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ومن نعمه علينا الذرية الصالحة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الكهف: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا".

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: أن الأولاد هبة أمام بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الشورى "يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة، أن الشخص الذي لم يرزق بالأولاد ويصبر يكون له الأجر العظيم على ذلك، لأن هذا ابتلاء عظيم، ولذلك الأنبياء رفعوا أيديهم إلى الله-عز وجل- ودعوا بأدعية تسمى بأدعية الذرية والإنجاب.

وبين عبد الرازق أن هناك ثلاثة أدعية لكل انسان يريد الإنجاب والذرية الصالحة عليه ان يدعو بهذه الأدعية الثلاثة وهي:

1ـ دعاء سيدنا إبراهيم "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، فوهبه الله سيدنا إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.

2ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً".

3ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ"، فهذا الدعاء كان سببًا في أن رزقه الله بسيدنا يحي ذريه صالحة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة أن هذه الأدعية تكون سببا في الذرية والصلاح وعبادة وعبودية لله رب العالمين، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالي- في سورة غافر "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ".

دعاء للمحرومين من الذرية مجرب

دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه ( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) [آل عمران:38]

وفي سورة الأنبياء: ( رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ) [النساء:89]

ومنها: دعاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم : ( رب هب لي من الصالحين )

دعاء يونس عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم : ” دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ” رواه الترمذي و النسائي و الحاكم وقال صحيح الإسناد.

وكان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم]

دعاء تأخر الإنجاب

ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولداً ذكراً يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محموداً بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ولداً واجعله تقياً ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيراً.

ـ اللهم هب لي من لدنك ذكوراً ليكونوا لي عوناً على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكراً، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي مولوداً ذكراً تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحاً مُصلحاً، ومُعيناً لي على نوائب الدهر.

ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.