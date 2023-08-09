سورة صغيرة من قرأها 4 مرات فكأنما ختم القرآن كله

قال الدكتور أبمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك سورة من 26 كلمة من قرأها مرة واحدة فكأنما قرأ ربع القرآن.

سورة من قرأها 4 مرات فكأنما قرأ القرآن كله

وأضاف أبو عمر، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هذه السورة هى سورة البراءة من الشرك فيها توحيد لله تعالى، وهى تعدل ربع القرآن ومن قرأها 4 مرات فكأنما قرأ القرآن كله.

وأشار الى أن سبب نزولها عن ابن عباس -رضي الله عنه-: «أن قريش دعت رسول الله إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ، فقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة، قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله (قل يأيها الكافرون) إلى أخر السورة.

سورة الكافرون

{قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ (1) لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ (2) وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ (3) وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ (4) وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ (5) لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ (6)}.