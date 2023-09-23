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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية.. دعاء عظيم لنيل برهم

ورد قرآني يستعان
ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية

كشف الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط عن ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية، مشيرًا إلى أن هناك عدة أشياء في ذلك الأمر الذي هو من الأهمية بمكان منها أن يستعين الرجل والمرأة بذلك الدعاء الوارد في سورة الأحقاف على صلاح ذريتهما.

ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية

وبين في إشارة إلى ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية ما ورد في سورة الأحقاف يقول المولى- تبارك وتعالى- في محكم تنزيله: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، مستدلًا على ذلك  بما أخرجه ابن أبي حاتم عن مالك بن مغول، قال: شكا أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف. فقال طلحة رضي الله عنه : استعن عليه بهذه الآية ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) . الدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 41 .

كما أشار أحد علماء الأزهر إلى أنه كان يتردد على شيخ من كبار الشيوخ فسأله ألك أولاد؟ فقال له نعم والحمد لله . فقال له استعن على صلاحهم بهذه الآية ( وأصلح لي في ذريتي )، مؤكدًا هذا والأكمل أن تدعو بالدعوة كاملة وأن ترددها كثيرًا حتى تحوز كل ما في هذه الدعوة من بركات وهي على النحو التالي: ( رب أوزعني ) أي ألهمني ووفقني.

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ولفت إلى أنه (أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)، ولا شك أن شكر النعم من أجل النعم على العبد بل ومن أهم الأعمال قال تعالى (وقليل من عبادي الشكور)، (وأن أعمل صالحا ترضاه) وهذا دعاء لأن يوفقك الله تعالى للعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى، ( وأصلح لي في ذريتي) وصلاح الذرية هو المقصود من الكلام هنا وهو من أهم ما يطلبه المسلم لأنه مما يبقى للمسلم بعد وفاته قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) صحيح مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .

أما قوله تعالى ( إني تبت إليك وإني من المسلمين) توسل إلى الله تعالى لاستجابة الدعاء.

وشدد العميد السابق لكلية أصول الدين بالأزهر على قراءة البسملة قبل هذا الدعاء حتى يحصل للداعي في كل مرة 1000 حسنة، لأن هذا الدعاء القرآني يشتمل على أكثر من 100 حرف والحرف من القرآن الكريم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت في السنة المشرفة.

صلاح الذرية ورد قرآني يستعان به على صلاح الذرية الدكتور مختار مرزوق سورة الأحقاف الدعاء ورد قرآني علماء الازهر

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