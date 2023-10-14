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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم.. سمر يسري تخطف العيون بجمالها

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصيه استوري.

 

وظهرت سمر يسري بلوك كاجوال مرتدية تيشرت بالون الاسود مع بنطال جينز ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحةشعر منسدلا علي اكتفها لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.


 

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملكالإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات منالملابس الكاجوال، والكلاسيك.


 

برنامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته حلقةمن جزئين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.

الاعلامية سمر يسرى النجم راغب علامة الوطن العربي حسابها الرسمي شاشة الحياة نجوم الوطن العربى

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