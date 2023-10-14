عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفئات والشروط| كيف تحصل على تمويل من المشروع القومي للبتلو؟

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، قائلًا إن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث وصل حجم التمويل لهذا المشروع لـ 8 مليار و263 مليون جنيه للمستفيدين.
 

وأكد “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا الرقم يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، مؤكدًا أن تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذا المشروع يغطي كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن التمويل ينقسم إلى شقين الأول لشراء الرؤوس والثاني لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس.

وعن شروط الاشتراك في هذه المبادرة والحصول عن التمويل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يجب أن تتوافر لدي المتقدم المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مؤكدًا أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة.

 

المشروع القومي للبتلو الزراعة محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

بسبب دعمه لفلسطين.. عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

هاني العتال يكشف سر رفض الترشح لمنصب رئيس الزمالك والخلاف مع حسين لبيب

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار

شاهد.. صور جديدة لتحطم طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا بغلاف غزة

ترمس الفرح.. القصة الكاملة لـ تسمم 80 شخصا في الجيزة

فلسطين.. كتائب القسام ترد على عمليات التهجير وتقصف تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ