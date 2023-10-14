الفئات والشروط| كيف تحصل على تمويل من المشروع القومي للبتلو؟

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، قائلًا إن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث وصل حجم التمويل لهذا المشروع لـ 8 مليار و263 مليون جنيه للمستفيدين.



وأكد “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا الرقم يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، مؤكدًا أن تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذا المشروع يغطي كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن التمويل ينقسم إلى شقين الأول لشراء الرؤوس والثاني لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس.



وعن شروط الاشتراك في هذه المبادرة والحصول عن التمويل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يجب أن تتوافر لدي المتقدم المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مؤكدًا أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة.



