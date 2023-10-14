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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة: تفتيش ميداني لمنع نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات

صدى البلد

تواصل قيادات وزارة البيئة متابعتها لعمل محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها.

 قام كل من الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، و ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات القليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولة ميدانية بمحاور المنظومة فى نطاق محافظات القليوبية والغربية وكفر الشيخ، حيث تبين وجود حرق فى حشائش بجوار الدائري نطاق مدينة بهتيم، وبمشاركة الأستاذ حسام أمين مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة وبالتنسيق مع  الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تم السيطرة على الموقع، كما تم رصد عدة حرائق مخلفات زراعية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم التنسيق مع المحافظة، والتواصل مع الدفاع المدني وإرسال عربات الإطفاء للسيطرة على الحرائق.

وقد رافق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الجولة المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و محمد قطب مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، وممثلي مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

كما قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية بجولة تم خلالها المرور على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظات القليوبية والمنصورة والشرقية، حيث تم بعض الحرائق للمخلفات الزراعية، مشيرًا إلى التعامل معها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم عمل عدد من اللقاءات التوعوية للمزارعين بنطاق تلك المحافظات لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد ،وتوضيح العقوبات المقررة  حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

وأشار صلاح إلى استجابة الكثير من المزارعين وقيامهم بتجميع القش ودرسه للاستفادة منه، كما شهدت عدة مناطق استقرار الوضع بها عن ما كانت الأسبوع الماضي، نظرًا لتكثيف الجهود والتواجد المستمر للمحاور وحملات التوعية التي تمت من قبل الوزارة.

وفى سياق متصل وخلال جولة ياسر عبد الله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، المرورية على نطاق محافظة البحيرة بطريق دمنهور تبين وجود بعض الحرائق لهيش وبوص علي طول مصرف قريه السبعين بإيتاي البارود، مشيرًا أنه التعامل معه والسيطرة عليه بالإطفاء بالتعاون مع الحماية المدينة بالمحافظة.

و تضمنت الجولة أيضاً المرور على مكان تجميع المخلفات بنها كفر سعد، حيث تم التوجيه للمحافظة بضرورة عملية الرفع ونقلها لمدفن العبور على أن يتم متابعة ذلك، كما أشار إلى التعامل مع عدد من حرائق قش أرز بطول طريق كفر الزيات طنطا والسيطرة عليها بالإطفاء الكامل بالتنسيق مع الحماية المدنية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محاضر للمخالفين.

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