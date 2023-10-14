أخصائية تغذية علاجية: كبسولات الأناسيليوم ترفع حرق الدهون وتمنع تكيس المبايض

قالت الدكتورةهبة حسام اخصائية التغذية العلاجية، إن الدهون الزائدة والسعرات الحرارية في الاطعمة تستطيع أعشاب الاناسيليوم المكونة من قشور السيليوم، تستطيع أن تملئ المعدة مما تقلل من تراكم الدهون في الاطعمة.

تساعد على مقاومة الأنسولين وتكيس المبايض

وأكدت حسام خلال لقائها ببرنامج “ مطبخ البلد” المذاع على فضائية “ صدى البلد” تقديم الشيف سارة سمير، ان كابسولات الأناسيليوم، يمنع من تخزين الدهون، وكذلك الدخون المخزنة من خلال كبسولة الماجيك بوكس و تستطيع حرق الدهون ونحت الجسم و تقلل من الاحتياج الزائد لتناول الطعام، مؤكدة أن كورس الاناسيليوم مصرح من وزارة الصحة، كما أن الأعشاب التى تحتويها الأناسيليوم تساعد على مقاومة الأنسولين وتكيس المبايض ومشاكل الغضاريف والمفاصل، كما انها تحتوي على مضادات للأكسدة.