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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: كسوف الشمس اليوم الأخير هذا العام

كسوف الشمس
كسوف الشمس

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة كسوف الشمس مباشر الآن، حيث يغطي القمر الشمس تماما، يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، كسوف الشمس غير مشاهد في مصر، تتفق كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن الكسوف الحلقي للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية الآن والذي بدأ في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

أوضح القاضي، أن هذا الكسوف هو آخر كسوف للشمس في العام الحالي، ولن يرى في مصر والوطن العربي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445 .

أضاف أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

وعن مراحل الكسوف الحلقي، أشار القاضي أن عند ذروة الكسوف في الساعة السابعة و59 دقيقة و21 ثانية مساء سيغطي قرص القمر حوالي 2ر95 من كامل قرص الشمس، ويستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و2ر17 ثانية، وسينتهى الكسوف في الساعة العاشرة و55 دقيقة و7 ثوان مساء.

مشهد من يوم القيامة

لم يثبت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تكرار كسوف الشمس  من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى.

صلاة الكسوف

صلاة الكسوف حكمها أنها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والدليل على أن صلاة الكسوف سنة ما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ».

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