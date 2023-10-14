شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

شاهد كسوف الشمس الآن

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة كسوف الشمس مباشر الآن، حيث حيث يغطي القمر الشمس تماما، يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وكسوف الشمس غير مشاهد في مصر، تتفق كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

ولا يشاهد كسوف الشمس في مصر ولا المنطقة العربية، ويبدأ كسوف الشمس عند الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة، و يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة 6:16 دقيقة بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماما وهو ما يتفق توقيته مع ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هـ.

كسوف الشمس و ظهور لحلقة النار الآن بالسماء

وسيستغرق كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً ولا يمكن رؤيته في مصر، ولا المنطقة العربية.

يرى آخر كسوف للشمس في عام 2023، ككسوف حلقي وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"، والكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

بث مباشر كسوف الشمس عبر هذا الرابط

ويمكن لجميع الراغبين لـ مشاهدة الكسوف الحلقي للشمس، ومتابعة بث مباشر لـ كسوف الشمس ورؤية حلقة النار، الدخول عبر الرابط التالي ومتابعته منذ بدايته فى تمام الساعة 5 و ثلاث دقائق وحتي نهايته بعد 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

ويغطي الكسوف ككسوف حلقي حلقة النار ويمكن رؤيته في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، فيما ستتم رؤيته ككسوف جزئي في غرب إفريقيا، أمريكا الشمالية، المحيط الباسفيكي، المحيط الاطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

وكسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

كسوف الشمس مشهد من يوم القيامة

لم يثبت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تكرار كسوف الشمس من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى.

صلاة الكسوف

صلاة الكسوف حكمها أنها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والدليل على أن صلاة الكسوف سنة ما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ».