عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد كسوف الشمس الآن

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

كسوف الشمس
كسوف الشمس

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة كسوف الشمس مباشر الآن، حيث حيث يغطي القمر الشمس تماما، يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وكسوف الشمس غير مشاهد في مصر، تتفق كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

ولا يشاهد كسوف الشمس في مصر ولا المنطقة العربية، ويبدأ كسوف الشمس عند الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة، و يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة 6:16 دقيقة بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماما وهو ما يتفق توقيته مع ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هـ.

كسوف الشمس و ظهور لحلقة النار الآن بالسماء

وسيستغرق كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً ولا يمكن رؤيته في مصر، ولا المنطقة العربية.

يرى آخر كسوف للشمس في عام 2023، ككسوف حلقي وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"، والكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

بث مباشر كسوف الشمس عبر هذا الرابط

ويمكن لجميع الراغبين لـ مشاهدة الكسوف الحلقي للشمس، ومتابعة بث مباشر لـ كسوف الشمس ورؤية حلقة النار، الدخول عبر الرابط التالي ومتابعته منذ بدايته فى تمام الساعة 5 و ثلاث دقائق وحتي نهايته بعد 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

ويغطي الكسوف ككسوف حلقي حلقة النار  ويمكن رؤيته في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، فيما ستتم رؤيته ككسوف جزئي في غرب إفريقيا، أمريكا الشمالية، المحيط الباسفيكي، المحيط الاطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

وكسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه  الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

كسوف الشمس مشهد من يوم القيامة

لم يثبت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تكرار كسوف الشمس  من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى.

صلاة الكسوف

صلاة الكسوف حكمها أنها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والدليل على أن صلاة الكسوف سنة ما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ».

كسوف الشمس مباشر الآن مباشر يشاهد كسوف الشمس في مصر كسوف شبه ظلي آخر كسوف للشمس في عام 2023 بث مباشر كسوف الشمس بث مباشر كسوف الشمس عبر هذا الرابط بث مباشر لـ كسوف الشمس صلاة الكسوف تكرار كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

إجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

تركيا تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العنف ضد المدنيين

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ