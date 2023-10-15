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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 شركة مصرية تلتقي سيكا الأميركية للبحث عن فرص جديدة للتصدير

صدى البلد

تنظم غدا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع  المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأميركية وعدد من الشركات المصرية المؤتمر الأول للموردين بالقاهرة .

يأتي ذلك في إطار" مشروع الصادرات في مصر" (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يهدف إلي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.

 يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لربط هذه الشركات مع الشركاء العالميين.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".

وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من خمسة عشر شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات التصدير لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.

وأوضح يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا واللذين حضروا خصيصا للمؤتمر ويتبعهم زياراتهم الميدانية المعدة لمعاينة ألية التنفيذ.

 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية المجلس التصديري لمواد البناء الشركات المصرية

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