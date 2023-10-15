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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية

صدى البلد

فى خطوة للمراقبة ومتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لدعم المواطن المصرى وتخفيض الأسعار لبعض السلع الاساسية  قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية مكثفة على الأسواق المحلية بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية.

 جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

أثناء الجولة، شدد اللواء عمرو حنفى على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها. كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية.

وأعلن المحافظ عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية. هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة.

يأتي هذا الاجراء في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الاسعار  

في ذات السياق أعلن سوبر ماركت سبينز وكارفور عن تخفيضات تصل الي ٣٥ %  ليصل سعر كيلو السكر الى ٢٧ والارز الى ٢٤ جنيه و٧ جنيه للمكرونة و٣٤ للزيت الخليط ونسبة ١٨ % تخفيض على الالبان و١٥ %للدواجن

رافقه كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية و انطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة و شاذلي عايش مدير مديرية التموين ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة

الأسواق المحلية الالتزام بالقوانين البحر الأحمر الغردقة الغرفة التجارية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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