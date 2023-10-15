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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موهبة ألمانية.. ليفربول يسعى لضم بديل محمد صلاح

صدى البلد

أفاد تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن سعي نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع ليروى ساني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، تحسبًا لرحيل الدولي المصري محمد صلاح المحتمل الصيف المقبل.

ويواجه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، انتقادات كثيرة من رواد التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن عدم دعمه للقضية الفلسطينية.

ووفقًا لصحيفة “ميرور الإنجليزية" فإن ليفربول وجد بديل محمد صلاح تحسبًا لرحيل النجم المصري في الصيف المقبل.

بديل محمد صلاح في ليفربول

وأشارت إلى نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع ليروى ساني نجم فريق بايرن ميونخ، من أجل تعويض رحيل صلاح المحتمل الصيف المقبل.

واختتمت أن ليروي ساني يحظى بإعجاب شديد من جانب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بل إنه متمسك بالتعاقد معه ويدفع النادي لذلك حتى فى حال دفع مقابل ضخم.

وكان نادي اتحاد جدة قد تقدم بعرض خيالي لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الريدز رفض التفريط في خدمات محمد صلاح.

ليفربول محمد صلاح صلاح ليروي ساني بايرن ميونخ

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