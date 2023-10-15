غدا .. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الفرنسية للتشاور حول سبل خفض التصعيد في غزة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الاثنين بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، في القاهرة كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا

اللقاء يأتي من أجل التشاور بين القاهرة وباريس بشأن سبل خفض التصعيد وبحث موقف القضية الفلسطينية في ضوء الممارسات التي تنتهجها اسرائيل

ويعقب اللقاء بين الوزير شكريس ونظيرته الفرنسية جلسة مباحثات ثنائية.

وأجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً الاسبوع الماضي مع كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، تناول بشكل مستفيض أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاسيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونيخ المعنية بدفع جهود السلام.

وأكد الوزير شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة، ومِن ثَم أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهدئة.

واتفق وزيرا خارجية مصر وفرنسا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات خلال الأيام القادمة، والعمل من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن.