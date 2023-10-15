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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتابع الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للشطرنج بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين، بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة، من نحو 100 دولة حول العالم، خلال الفترة من 15 حتى 26 أكتوبر الجاري.

وفي تصريح لوكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أكد علي متابعة الوزير لتجهيزات البطولة بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وتطورات البنية الرياضية بصفة خاصة، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، تؤهلها لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية.

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