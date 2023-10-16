حبس 46 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 46 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.



البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، واللواء عبدالفتاح القصاص حكمدار القليوبية، بمنطقتي مسطرد وشبرا الخيمة عن ضبط 46 متهماً، وبحوزتهم 18.580 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6.15 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 1.545 كيلو جرام لمخدر البودر – 200 جرام لمخدر الآيس – 180 قرص مخدر – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى أصدرت قرارها السابق بحبسهم على ذمة التحقيقات.