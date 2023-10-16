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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اختتام الدورة الـ 13 للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

اختتام الدورة الـ
اختتام الدورة الـ 13 للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

اختتم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في دورته الـ١٣ التي كانت بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة" في العاصمة السعودية الرياض, برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، شهد المنتدى حضور أكثر من ٥٠٠ زائر و٥٠ محاورًا و١٨جلسة بدعم من ٥ حلفاء و٢٥ شريكًا مشاركًا لتعزيز قدرة قطاع البناء ليكون خالياً من الكربون وفعالاً ومرناً ومترابطاً بين الناس والمكان في المباني والأحياء.


وتناولت جلسات المنتدى فرص تعزيز الاستفادة من مواد البناء والبنية التحتية التي لا تتسبّب في الانبعاثات الكربونية، ودور الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في توفير بيئة أكثر صحّة في المملكة، إضافة إلى تعزيز الشراكات البنّاءة مع المؤسسات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وبحث المشاركون عددًا من الموضوعات والمستجدات في مجال الأبنية الخضراء؛ من بينها المدن الذكية المستدامة، وحلول بناء مجتمعات قائمة على الأبنية الذكية، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، إلى جانب برامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر، واستعراض أحدث الابتكارات والتطورات وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع أطر تنفيذية لتوطينها.


وأشاد المنتدى بأهمية دور الجهات ذات العلاقة في قيادة توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال ارتباط العمليات والإجراءات البلدية بالأبنية الخضراء وبعمليات المراجعات الوطنية الطوعية.


بدوره، أكد الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل مواصلة العمل نحو تقديم المحتوى المحلي المناسب؛ من أجل مزيد من مشاريع المباني والأحياء والمدن الصديقة، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء، لتكون آمنة وشاملة ومتاحة للجميع.


وأضاف: "استمرار التعاون بين جميع أصحاب المصلحة يلعب أدواراً مهمة في تطبيقات الأبنية الخضراء، وذلك للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في مكافحة تغير المناخ".


يُذكر أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يهدف إلى إبراز جهود الجهات المختصة في مجال الأبنية الخضراء، إذ جاء بالتزامن مع أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعدادًا للمشاركة في معرض المنطقة الزرقاء لدى مؤتمر الأطراف الـ 28 لتغير المناخ الذي ينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية نوفمبر المقبل

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء العاصمة الرياض السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان

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