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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر: منتخب الجزائر كان أكثر منا لياقة واستحواذا وتصميما على الفوز

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة على نتيجة مباراة منتخب مصر، ونظيره الجزائري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “المنتخب المصري بيكرر نفسة ، نفس طريقة اللعب نفس الاخطاء ، لا جديد ولا يطمئن ، احرزنا هدف في مرمي الجزائر واضعنا اكثر من هدف ، فكان التعادل امر لا محالة مع الجزائر الفريق العربي الشقيق الذي كان اكثر لياقة واكثر استحواذ واكثر تصميم علي الفوز، ولكننا تعادلنا بطعم الهزيمة ، اخطاء دافعية بالجملة ، تمريرات مقطوعة عدم دقة التصويب ، البطء في نقل الكرة ، بالاضافة الي استهتار محمد هاني الذي تسبب في طردة ولعبنا المباراة بعشر لاعبين تقريبا ٧٠ دقيقة”. 

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر مع  نظيره الجزائري، بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن استعدادات المنتخبين الودية.

تفاصيل اللقاء..

 


تعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

 

سدد أحد لاعبي منتخب الجزائر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمحمد عبد المنعم في الدقيقة 11 من عمر المباراة اسقطته أرضا.

 

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة شدد محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر كرة قوية على مرمى الجزائر، وتمكن حارس مرمى الخضر من ابعاد الكرة ببراعة ليمنع هدف أول للفراعنة.

 

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة صنع منتخب مصر هجمة منظمة عن طريق محمد حمدي الذي مرر كرة أرضية وصلت لتريزيجية الذي ترك الكرة تمر لمحمد صلاح الذي سدد كرة منعتها العارضة من الدخول لشباك منتخب الجزائر.

 

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة تدخل محمد هاني مع أحمد توبة لاعب منتخب الجزائر في لعبة خطيرة تسببت في طرد هاني، بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة.

 

وطالب منتخب الجزائر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بسبب ارتطام الكرة بيد حمدي فتحي لاعب الفراعنة، داخل منطقة الجزاء.

 

ولم يلتفت الحكم لمطالبة لاعبي منتخب الجزائر باحتساب ركلة جزاء واستمرت المباراة.

احتسب حكم المباراة هدف منتخب الجزائر  الذي سجله فارس تشايبي من رأسية تسلل بسبب خطأ لاعب الجزائر..

 

تمكن منتخب الجزائر من صناعة هجمة منظمة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، انتهت برأسية متقنة في مرمى محمد الشناوي حارس منتخب مص، ولكن ألغاه الحكم.

 

تمكن حمدي فتحي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

سجل يوسف عطال لاعب الجزائر هدف التعادل عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

 

وضم تشكيل الجزائر كلًا من:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال  - أحمد توبة - عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي –  سعيد بن رحمة –  أمين غويري.

تشكيل منتخب مصر..

محمد الشناوي
محمد هاني 
محمد عبد المنعم
علي جبر
محمد حمدي
حمدي فتحي
محمد النني
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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