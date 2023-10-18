البحر الأحمر تخصص أراضي للمنفعة العامة بالغردقة والقصير

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر، تخصيص أراض للمنفعة العامة، وتشمل قطعة أرض بتقسيم النور بمدينة الغردقة بمساحة 1200 متر مربع لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد عليها، وتخصيص قطعة الأرض المقام عليها مكتب صحة الغردقة لصالح مديرية الشئون الصحية بمساحة 480 مترا مربعا، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 4500 متر مربع لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمنطقة الموقف الإقليمي بمدينة القصير لإنشاء قصر ثقافة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

في سياق متصل، وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتغيير الفلاتر وتحليل عينات المياه بصفة دورية للتأكد من جودة المياه.

وشدد على شركة الكهرباء، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الكهرباء ومراقبة أبراج الضغط العالي.

كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية، بالمرور المستمر على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأمصال والأدوية، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، مشدداً على مدير مرفق الإسعاف، برفع كفاءة مناطق تمركز الإسعاف، خاصة المتواجد بشارع باتا بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، أمس الثلاثاء، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.