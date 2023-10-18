عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تخصص أراضي للمنفعة العامة بالغردقة والقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر، تخصيص أراض للمنفعة العامة، وتشمل قطعة أرض بتقسيم النور بمدينة الغردقة بمساحة 1200 متر مربع لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد عليها، وتخصيص قطعة الأرض المقام عليها مكتب صحة الغردقة لصالح مديرية الشئون الصحية بمساحة 480 مترا مربعا، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 4500 متر مربع لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمنطقة الموقف الإقليمي بمدينة القصير لإنشاء قصر ثقافة عليها. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

في سياق متصل، وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتغيير الفلاتر وتحليل عينات المياه بصفة دورية للتأكد من جودة المياه.

وشدد على شركة الكهرباء، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الكهرباء ومراقبة أبراج الضغط العالي.

كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية، بالمرور المستمر على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأمصال والأدوية، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، مشدداً على مدير مرفق الإسعاف، برفع كفاءة مناطق تمركز الإسعاف، خاصة المتواجد بشارع باتا بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، أمس الثلاثاء، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الصرف الصحى الشرب والصرف الصحى تخصيص قطعة أرض شركة مياه الشرب والصرف صحة الغردقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصح محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

عاجل.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق

يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أمل جديد.. طرح أول علاج معتمد لمرض البهاق في مصر

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

بالتزامن مع زيارة بايدن.. إسرائيل تعلن حظر تحليق الطائرات بجميع أنحاء البلاد

تعليق ناري من مصطفى بكري على اتهام بايدن لحماس بتفجير المستشفى المعمداني

الكنيسة المصرية بمؤتمر الإفتاء: نشيد بجهود الرئيس السيسي في حفظ حقوق الفلسطينيين

ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفريد بينيه.. كيف ساهم باختراعه في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة؟

كانوا بيغنوا.. تداول فيديو لأطفال غزة قبل استشهادهم

أطفال غزة يكتبون وصياتهم بدلا من أن يرسموا أحلامهم| رسائل بريئة فماذا قالوا؟!

بسبب إصابة محمد عبد المنعم| تغييرات محتملة في خطة كولر قبل لقاء سيمبا.. وصاحب الخبرات جاهز

فيديو

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ