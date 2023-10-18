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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: صناعة 40 ألف حساب تنشر أخبارًا مفبركة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سوشيال ميديا
سوشيال ميديا

أكد خالد البرماوي، الباحث المتخصص في المحتوى الرقمي، أن حجب منشورات "فيسبوك" الخاص بأخبار غزة يتم بشكل آلي وليس يدويا.

موضحًا أن هناك حجبا لعدد كبير من الصور والتي بها جزء من الدماء والعنف وحسابات يتم غلقها وحسابات أخرى يتم سحب التفاعل منها.

 

وأوضح "البرماوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "فيس بوك" و"إنستجرام" مارسا سياسة حذف الحسابات والتدوينات مع منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "إكس" على عكس "فيسبوك" يتم به كافة الأمور وهو أكثر انفتاحًا لكل الآراء، مشددًا على أن هناك 40 ألف حساب تم صناعتها في أول أيام الحرب وتنشر أخبار مفبركة من الجانبين.

 

غزة القضية الفلسطينية حماس الشرق الاوسط

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