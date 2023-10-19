قوات إسرائيلية تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمخيم.

ونقلت الوكالة عن مصادرها قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم".

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، عرف منهم حماده رحال (20 عاما)، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في الفنيق، لم تعرف هويتهم".