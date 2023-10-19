استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً في منطقة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة العشرات في حصيلة أولية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال في تصريحات على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى واشنطن عائداً من زيارة إلى تل أبيب، إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاوناً".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، الخميس، إن الرئيس السيسي اتفق مع بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

وأشار البيان إلى أن السيسي وترمب ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضاً على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.