بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، بأنه يتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل عبر معبر رفح بعد إصلاحه اليوم الخميس، وذلك في إطار الاتفاق الذي أعلنه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "لقد كنت صريحًا للغاية بشأن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، تم الاتفاق (مع الرئيس عبد الفتاح السيسي) على فتح معبر رفح للسماح بدخول 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المرجح أن تصل الجمعة".

وأضاف: "سنحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".

ومساء أمس، أعلن بايدن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال في تصريحات على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى واشنطن عائداً من زيارة إلى تل أبيب، إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاوناً".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولاً.

وذكر أن بايدن والسيسي بحثا التنسيق المستمر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، واتفقا على الحاجة للحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع.

وقال إن الرئيسين اتفقا كذلك على العمل معاً عن كثب لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية لمناشدة الأمم المتحدة الإنسانية.