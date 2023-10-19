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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيدًا بدوره.. «بايدن»: الرئيس السيسي يستحق التقدير الحقيقي لتعاونه بالمساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن ، اليوم الأربعاء، بدور الرئيس السيسي بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لغزة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونًا.

وقال بايدن إنه كان "حادا جدا" مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدة لغزة.

وحذّر بايدن مجلس الحرب في إسرائيل من القيام بعملية برية على غزة قائلاً: ابدأوا بالتفكير فيما سيحدث إن قمتم بشن عملية برية ضد غزة.

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