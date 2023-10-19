يستحق التقدير.. بايدن يشيد بتعاون الرئيس السيسي معه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لغزة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور الرئيس السيسي بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقال بايدن يقول إنه كان "حادا جدا" مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدة لغزة.

وحذر بايدن مجلس الحرب في إسرائيل من القيام بعملية برية على غزة قائلاً ابدأوا بالتفكير فيما سيحدث إن قمتم بشن عملية برية ضد غزة.