أكسيوس: بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع في غزة للحفاظ على الدعم الدولي

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع الإنساني في غزة للحفاظ على الدعم الدولي.

وقال مسؤول إسرائيل للموقع إن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت أكد لبايدن أن إسرائيل ستحتاج لدعم من الولايات لفترة طويل، وأكد له أن جهود "تفكيك حركة حماس" قد تستغرق سنوات.

ومنذ قليل، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

وأشار البيان إلى أن السيسي وترمب ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضاً على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.