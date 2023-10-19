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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادى الأوليمبي يُعلن الحداد ويتضامن مع الأخوة الأشقاء الفلسطينيين

النادى الأوليمبى
النادى الأوليمبى المصري

أعلن مجلس إدارة النادى الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي التضامن الكامل مع أهالينا وأشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بوطنهم وأرضهم ، و يُعلن الحداد تضامناً مع أشقائنا اللذين يتعرضون لاعتداء غاشم غير مبرر يخالف كل المواثيق و الأعراف ضد شعب غزة الأعزل و محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم.

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ويثمن مجلس الإدارة موقف القيادة  السياسية المصرية القوى فى الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم والحفاظ على حقوقهم المشروعة وتقديم كامل الدعم لهم والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضى الفلسطينية.

 

ندعو الله عز جل أن يتغمد أشقائنا الشهداء و الضحايا الأبرياء بواسع رحمته ، و أن يمن  بالشفاء العاجل على المصابين .

النادي الأوليمبي الفلسطينيين غزة شعب غزة شعب غزة الأعزل

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