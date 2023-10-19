وزير الخارجية الأسبق: كلمة السيسي أعربت عن رفض نزوح الفلسطينيين لسيناء

أعرب السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق أن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبرت عن موقف ثابت لمصر وللوطن العربي عن رفض تصفية القضية الفلسطينية عن طريق دفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء.

وأشاد عمرو في برنامج مصر جديده التي تقدمه الاعلاميه انجي انور في قناة etc بالمقدمة المتميزة التي قدمتها الإعلامية وأشار إلى أنها معبره تماما عن كل مايحدث وعن مايدور في ضمير كل مصري.

وأضاف أن جرائم الحرب بدأت من أول يوم للقصف ولبدء العملية العسكرية حيث أن الطلب من المدنيين إخلاء منازلهم والطلب منهم مغادرة اراضيهم وقطع الكهرباء والماء والغاز والوقود والماء وضرب المستشفيات كلها جرائم حرب.

وأضاف يجب أن يتحمل عواقب ماحدث من أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر ودعم إسرائيل دعم كامل بلا شروط.

وأوضح أن مايحدث لن يحل المشكلة ولكن إسرائيل تبني جيل من المقاومة الفلسطينية في غزة بعد الأحداث الدامية التي عاشها الأطفال.

وقال: ليس هناك حل لهذه المشكلة دون حل القضية الفلسطينية وأي حلول أخرى هي محاولات لتصفية الفلسطينيين.

https://youtu.be/CRrMWwuOjwA?si=j28I3DSB1rUHQgQu